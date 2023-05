Par delà la Résilience et l'Antifragilité. L'entreprise au XXIe siècle 2023, 2e édition

L'ouvrage "Résilience et anti-fragilité" s'inscrit dans la collection "Stratégie, Management et Organisation". Il permet d'appréhender la gestion des risques de manière globale et présente un cadre méthodologique innovant répondant aux besoins de nombreuses entreprises et organisations. C'est toute la richesse de cet ouvrage, mariant approches conceptuelles et expériences opérationnelles, que d'apporter les réponses structurées et pragmatiques, en intégrant tous les niveaux d'organisation, de l'individu à l'entreprise dans sa globalité, ou toutes les échelles géographiques.