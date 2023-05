La Confrérie de la dague noire Tome 20 : L'Amant rêvé

Une guerre fait rage à l'insu des humains. Possédé par la démone Devina, Balthazar reprend sa recherche du Livre des Sorts... et doit bientôt lutter contre l'attraction qu'il ressent pour une humaine. En tant qu'enquêtrice, Erika Saunders sait que quelque chose de surnaturel se trame à Caldwell. Des corps mutilés de manière inexplicable parsèment la ville. Dans ses songes, Erika est hantée par des ombres et par un homme mystérieux, à la fois un suspect et son sauveur. Lorsque Devina arrive à ses fins, Balthazar et Erika deviennent involontairement la raison du retour d'un vieil ennemi, mettant en danger tout leur monde. Devront-ils sacrifier leur amour pour sauver la Confrérie de la destruction ?