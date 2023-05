Urbanisation incontrôlée versus rôles alimentaires, environnementaux et économiques : une contradiction ? Une soixantaine d'auteurs parlent des agricultures urbaines africaines et malgaches, de leurs dynamiques et de leurs problèmes. Les agricultures urbaines en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar sont menacées par des urbanisations rapides et peu contrôlées, souvent ignorées par les pouvoirs publics alors qu'elles remplissent des fonctions indispensables pour les villes, alimentaires et socio-environnementales. Dans de nombreux cas, leur développement exige des adaptations locales des pratiques aux fortes contraintes urbaines. Cet ouvrage en témoigne, bâti sur les contributions de jeunes chercheurs africains et français. En cinq parties construites autour de questions (Protéger ? Produire ? Fonctions et pratiques ? S 'adapter ? Nourrir ? ), les auteurs montrent la grande diversité des contextes géographiques et politiques mais aussi de nombreux points communs pour ces agricultures urbaines : problèmes liés au foncier, à la gouvernance, convergence des types de production et utilisation forte de déchets organiques urbains, risques liés aux pollutions urbaines et fortes contraintes du changement climatique. Cet ouvrage souhaite refléter la dynamique et la richesse souvent sous-estimées des recherches menées dans ces pays sur les agricultures urbaines.