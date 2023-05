Les Immortelles Tome 2 : Les guerrières sans pitié

Elle a le pouvoir de sauver le monde... ou de le détruire. Six mois ont passés depuis que Deka a libéré les déesses de l'ancien royaume d'Otera et découvert qui elle est vraiment, mais la guerre fait rage dans tout le royaume et la véritable bataille ne fait que commencer. Une force obscure se développe à Otera, une puissance impitoyable que Deka et son armée doivent arrêter. Pourtant, des secrets cachés menacent de détruire tout ce que Deka a connu. Et avec ses propres dons qui changent, elle doit découvrir si elle détient la clé pour sauver Otera... ou si elle pourrait en être sa plus grande menace. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jacques Collin