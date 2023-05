Qui a tué le Minotaure ?

Jeremy Nelson pris dans le feu d'une enquête en plein Carnaval ! Le jeudi 11 mars 1926, Paris est en pleine effervescence. Le cortège de la Mi-Carême envahit les Boulevards. Parmi d'étranges personnages aux costumes antiques, un homme à tête de Minotaure est entraîné par un Arlequin vers la rue Rambuteau. Et est assassiné... Le pianiste américain passionné de jazz, Jeremy Nelson, et son comparse Sammy Eidelmann, sont mêlés cette étrange affaire criminelle, aux côtés de l'oncle de Jeremy, Victor Legris, tout juste arrivé de Londres. Le meurtrier sera-t-il capturé par le commissaire Auguste Dorval ? Sammy parviendra-t-il à mettre en scène l'oeuvre de Gaëtan Bardin, cousin de la victime ? La troupe préparant le spectacle n'est pas au bout de ses peines. Une fois de plus Jeremy Nelson va devoir se dépasser.