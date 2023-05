Le premier qui meurt à la fin. Edition collector

La préquelle du best-seller phénomène Et ils meurent tous les deux à la fin, en édition collector. Aux origines de Death-Cast, la journée inoubliable de deux inconnus décidés à vivre leur vie à fond malgré l'ombre de la mort. "? Ne cherchez pas à comprendre comment nous savons que vous allez mourir, concentrez-vous plutôt sur votre manière de mener à bien votre existence. ? " New York, la veille de la mise en fonction de Death-Cast... Orion Pagan vit dans la crainte de mourir, il s'est inscrit à Death-Cast pour cesser d'avoir peur. Valentino Prince vient juste de s'installer à New York prêt à mordre la vie à pleines dents. Lorsque Orion et Valentino se croisent à Times Square, c'est le coup de foudre. Mais les premiers appels de Death-Cast commencent à tomber, bouleversant leur vie : l'un a reçu l'appel, l'autre pas.