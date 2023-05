Vive la 5e : Un jeudi à la mer

Fini les vacances, c'est la rentrée en 5e et les interrogations commencent déjà à pleuvoir... Pour y échapper, Malika propose à Camille de sécher les cours et de passer une journée à la mer. Bien sûr, Rémy les accompagne. Après des préparatifs en catimini, ils affrontent le froid, les embruns, le caractère ombrageux de certains autochtones et la grève de la SNCF, avant que... le rêve de Malika, devenu cauchemar, se dissipe.