Once and Future Tome 5

C'est la veille de Noël et les rois convergent tous vers Excalibur, chacun déterminé à être celui qui règnera. Le chaos s'installe ! Et si personne n'avait la force de prendre l'épée ? Le monde connaîtra-t-il enfin la paix après tant de batailles, ou un personnage inattendu réclamera-t-il le trône ? Des rituels, des bombes et des batailles s'ensuivent, tandis que le destin final de Mary, Rose, Bridgette, Merlin va se jouer !