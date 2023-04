Les territoires politiques de la littérature contemporaine française. Espace, ligne, mouvement

Politique, la littérature française contemporaine ? Telle est la question que pose cet ouvrage, en étudiant le traitement littéraire de l'espace chez quatre auteurs : Jean Echenoz, Maylis De Kerangal, Philippe Vasset et Marie Redonnet. La littérature française est reconnue dans sa capacité à s'affronter aux enjeux et problématiques de notre temps. Au sein de ce nouveau paysage critique, le présent ouvrage fait un pari singulier : analyser la dimension politique des oeuvres littéraires à partir de leur configuration spatiale et d'un outil conceptuel transdisciplinaire, la ligne. L'étude des oeuvres de Jean Echenoz, de Maylis de Kerangal, de Philippe Vasset et de Marie Redonnet révèle ainsi quatre perspectives singulières mais partageant un souci de mettre au jour les enjeux de pouvoir qui traversent les territoires et les lieux. Par sa capacité à entrer en résonnance avec la géographie, l'anthropologie, la linguistique, la philosophie ou l'histoire de l'art, comme par ses analyses textuelles, le travail d'Emilie Ieven aide à penser les connexions entre politique et littérature. Il démontre le rôle essentiel que les oeuvres littéraires peuvent jouer au sein du monde contemporain. Emilie Ieven est docteure en langues, lettres et traductologie de l'université Saint-Louis - Bruxelles. Ses travaux visent à analyser les conditions de possibilité et les formes de la portée politique de la littérature contemporaine française et francophone.