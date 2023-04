La révolution des algues

Considérées à tort comme une pollution alors qu'elles n'en sont que le symptôme, les algues nous offrent en réalité un champ d'innovation infini et des solutions concrètes pour répondre aux grands défis de notre époque : nourrir les hommes, remplacer le plastique, décarboner l'économie, refroidir l'atmosphère, nettoyer les océans, reconstruire les écosystèmes marins, nous soigner et fournir des revenus aux populations côtières... Et si les algues étaient l'avenir de l'homme ? Face aux crises démographique, économique et climatique, ce trésor oublié pourrait bien être la solution. Un ouvrage passionnant écrit par un expert pour enfin croire en des lendemains meilleurs.