Mécanique quantique relativiste. Diffusion et diagrammes de Feynman

La mécanique quantique relativiste est une théorie qui tente d'unifier les postulats de la mécanique quantique non-relativiste et le principe de relativité restreinte d'Einstein afin de décrire correctement la physique des particules. Cet ouvrage en introduit les concepts et outils fondamentaux qui sont à la base de tous les développements phénoménologiques en physique des particules, par exemple pour décrire les résultats du LHC. Il porte sur la formulation des équations relativistes pour les champs scalaires, spinoriel et vectoriel libre et couplés. Il développe la théorie de la diffusion qui s'appuie sur les solutions libres de ces équations pour aboutir au formalisme des diagrammes de Feynman en électrodynamique quantique. Des exercices, dont les corrigés sont regroupés en fin d'ouvrage, accompagnent le cours.