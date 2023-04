"D'autres oeuvres de l'esprit humain égalent Hamlet, aucune ne le surpasse. Toute la majesté du lugubre est dans Hamlet. Une ouverture de tombe d'où sort un drame, ceci est colossal. Hamlet est, à notre sens, l'oeuvre capitale de Shakespeare". Victor HugoHamlet, prince danois, doit venger son père : l'assassin de ce dernier n'est autre que son oncle Claudius, qui a hérité du trône et épousé la reine veuve. Pour agir librement, Hamlet feint la folie, y compris face à Ophélie, celle qu'il aime. Mais alors que les incertitudes et le retard s'accumulent face à ce devoir de vengeance, une réflexion morale et politique sur la question de la mort, de l'oubli, de la vérité et de l'identité s'engage, ce qui en fait une des tragédies les plus poignantes et les plus complexes de Shakespeare.