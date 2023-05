Mon cahier de gemmothérapie. Les bienfaits des bourgeons pour se soigner au naturel

Exploitant les formidables vertus des bourgeons et des jeunes pousse, la gemmothérapie est une méthode naturelle simple d'utilisation, avec peu de contre-indications, idéale pour soigner toute la famille. Les fiches d'identité des 20 bourgeons les plus courants et les plus utiles en gemmothérapie, illustrées de dessins et de photographies pour une identification précise des plantes et une reconnaissance facile des bourgeons. Un classement par affection, avec les cures adaptées, leur durée et leur posologie pour chacune des pathologies présentée. Insomnie, arthrose, sinusite, immunité, stress, problèmes de peau, etc.? : les bourgeons sont là pour vous soulager ! Fabriquer ses propres macérats, c'est possible et c'est facile : la recette pas à pas et en images pour réaliser ses préparations maison, ainsi que les recommandations pour bien les stocker et les conserver. Tous les conseils pour une cueillette réussie et raisonnée ? : quelle quantité récolter ? Quels sont les lieux à éviter ? A quel moment de la journée prélever les bourgeons ? , etc.