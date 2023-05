Des Galettes de Pont-Aven à Tous les matins du monde, retour sur la carrière de Marielle, un acteur comme on n'en fait plus ! Epicurien, inattendu, excessif, Jean-Pierre Marielle aura marqué la mémoire des spectateurs par sa haute stature et son inimitable phrasé, inspirant aux dialoguistes les répliques les plus "couillues" du cinéma français. Devenu comédien presque par accident, il accède à la notoriété dans les années 70, après avoir couru le cachet sur les planches et multiplié les apparitions dans des comédies légères. Blier (Calmos) Tavernier (Coup de torchon), Audiard (Comment réussir quand on est con et pleurnichard ? ), de Broca (Le Diable par la queue), Lautner (La Valise), Joël Séria (Les Galettes de Pont-Aven) imposent bientôt son personnage de râleur, mi-looser, mi-séducteur, avant qu'il n'excelle dans des compositions plus nuancées d'anti-héros ambigus (Le Parfum d'Yvonne), austères (Tous les matins du monde) ou désabusés (Les mois d'avril sont meurtriers). Acteur au parcours exceptionnel (plus de 100 films, 40 pièces de théâtre et autant de téléfilms) jamais avare d'aphorismes savoureux, cet amoureux du jazz et de la littérature se définit lui-même comme "décalé" - à savoir "calé en rien" . Un livre illustré, rétro-pop et coloré, à la maquette ludique, présentant le parcours de l'acteur de façon chronologique, émaillé de nombreux zooms sa filmographie et de portraits d'intimes, et enrichi d'anecdotes passionnantes !