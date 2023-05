Histoire des jardins

Qu'ils soient ruraux ou urbains, les jardins sont les pivots de vastes systèmes territoriaux, à l'interface entre nature et culture. Comment leur composition a-t-elle évolué ? Dans quelle proportion la gamme des végétaux à la disposition des jardiniers s'est-elle enrichie avec la mondialisation ? Quel équilibre trouver entre surfaces couvertes " et découvertes " ? En quoi cet espace est-il aussi un instrument du pouvoir ? Quel rapport entretient-il avec l'imaginaire du sauvage ? Quel rôle y jouent les savoir-faire hydrauliques, notamment en Asie ? Au-delà de l'opposition stérile entre jardins à la française " et jardins à l'anglaise ", Hervé Brunon jette un regard neuf sur une forme de création dont les origines remontent au Néolithique et qui est reconnu depuis 1981 comme monument vivant " par la charte de Florence. A l'heure des crises écologiques, il importe plus que jamais de cultiver notre jardin.