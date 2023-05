Fantasy & médias. Actes du colloque des Imaginales 2022

La fantasy, déjà omniprésente dans les jeux de rôle et jeux vidéo, part aujourd'hui à la conquête des petits écrans - elle connait en effet depuis quelques années une impressionnante expansion du côté des séries télévisées diffusées en streaming sur les plateformes VOD. Comment expliquer ces "affinités médiatiques" de la fantasy ? est-elle la même au travers de ses adaptations, ou se transforme-t-elle en fonction de ses supports d'expression ? Pourquoi ses univers se prêtent-ils si bien à l'exploitation croisée qu'on appelle aujourd'hui "transmédia" ? Riche de douze articles issus du colloque des Imaginales 2022, qui nous parlent d'illustrations et de musique, de séries animées, d'arts du spectacle ou de forums RPG, ce volume se propose d'explorer les liens entre un genre et ses formes et supports d'apparition - entre la fantasy et ses médias.