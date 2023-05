Moi j'aime pas comme je suis

« Moi je n’aime pas mes grosses joues, mes poils sur les bras, mon nez fin et pointu … Ma meilleure amie, elle, est magnifique… » Un album sur les petits soucis d’une petite fille … Mais quand Thomas la regarde drôlement et lui demande d’être son amoureuse, alors tous les soucis s’envolent et elle se sent la plus jolie de la terre. A partir de 5/6 ans.