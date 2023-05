Apocalypse Now. Un tournage en enfer

Philippines, mars 1976, début d'un tournage qui marquera l'histoire d'Hollywood : typhons, renvoi du premier rôle, climat détestable, maladie tropicale et drogue à gogo, caprices de stars et infarctus de l'acteur principal, dépression et paranoïa du réalisateur, budget incontrôlable et équipe en roue libre... Un enfer à l'origine d'un film culte ! Un tournage de plus de 18 mois. Un budget pharaonique qui met en faillite la Major qui produit le film. Plus de 300 km de pellicules tournées. 12 mois de montage. Une Palme d'or à Cannes en 1979.