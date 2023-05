Hypnose et huiles essentielles

L'hypnose est un état qui présente de nombreux bénéfices en santé, dans le cadre d'une relation thérapeutique ou de bien-être. Cette hypnose prend place dans un espace, un lieu que l'on souhaite propice au travail engagé : il doit être inspirant, sécurisant et tranquille. La finalité ? Que l'hypnose mobilise à la fois une imagination créative et tout le champ des perceptions sensorielles, mises au service d'une meilleure inscription dans la réalité, ou d'une modification de cette dernière pour viser un meilleur équilibre en santé. Dans ce contexte, les huiles essentielles peuvent être un atout puissant. Elles sont susceptibles de potentialité les effets de l'hypnose, mais aussi d'orienter son travail en stimulant toute une expérience au plus proche des différents sens. Préface du Dr. Tolotra Andriamparany, épidémiologique pour l'OMS et Président d'Aromathérapie Sans Frontières