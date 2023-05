Sur le chemin de l'éveil

C'est quoi, l'éveil ? Passer par le corps ou par l'esprit ? Comment dépasser ses peurs pour lâcher prise ? Dans cet ouvrage à la fois personnel et pratique, Sabine Rabourdin vous propose 23 pâda, le mot sanskrit pour "pas" , comme autant d'étapes pour cheminer vers l'éveil. Elle vous propose les clés pour avancer à votre tour en explorant les 23 questions qui ont parsemé son chemin. Pour chaque thématique, retrouvez : des exemples concrets tirés de sa propre expérience, les clés pour nourrir votre réflexion et des outils pratiques sous la forme d'exercices, d'expériences ou encore de méditations. SABINE RABOURDIN est chercheure, docteure en anthropologie et ingénieure. Formée à de nombreuses pratiques yogiques et méditatives, elle est également formatrice et autrice. Elle s'intéresse à travers ses recherches et sa pratique à la relation homme-nature-conscience et propose une voie d'éveil vertueuse pour l'ensemble du vivant.