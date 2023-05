Something wilders

Lily Wilder, fille d'un célèbre chasseur de trésors, qui lui racontait enfant, des histoires de trésor enfoui, a grandi sans sa mère, et avec un père aux abonnés absents. A sa mort, Lily fonde une agence de chasses au trésor à partir de fausses cartes laissés par Duke, son père. Mais lorsque Lily réalise que parmi le dernier groupe de touristes récemment arrivés de New York, se trouve son ex : Leo Grady, disparu de sa vie il y a dix ans. , elle n'est as peu surprise. Comment éviter l'homme qu'elle a aimé jadis, entouré de son groupe hétéroclite d'amis, alors que dans l'aventure, elle va leur servir de guide ? Franchement, Lily ne rêve que d'une chose : l'emmener dans un coin sauvage - et l'y abandonner. Mais alors que l'excursion vire au cauchemar - aussi catastrophique qu'hilarant - le groupe se demande si la légende du trésor enfoui ne pourrait pas être véridique, après tout ? Un faux pas - au sens propre - peut leur coer la vie. Lily et Leo s'en sortiront-ils indemnes ? "Les reines de la romance au sommet de leur art ! " (PopSugar) Standalone : "Une romance exaltante, sensible et sexy, au rythme effréné. Evasion et suspens garantis ! " Oprah Daily Les auteurs du, "sincère et désopilant" (Publishers Weekly) L'anti-lune de miel, signent avec Somehting Wilder, une histoire-captivante de secondes chances, de relations compliquées dans le cadre du sublime sud-ouest américain qui promet au lecteur des sensations inédites