Les animaux prédateurs

Cet ouvrage permet de partir à la découverte des plus grands et impressionnants prédateurs de notre planète. D'incroyables images en trois dimensions et des informations rédigées par de grands experts, permettront aux jeunes lecteurs de découvrir la diversité du monde des prédateurs, leurs modes de vie, leurs techniques de chasse et leurs atouts (force, rapidité, vue, dextérité...).