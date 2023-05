Roméo & Juliette. Les classiques en romans graphiques

Découvrez le grand classique de la littérature anglaise, Roméo et Juliette, adapté en bande dessinée, avec le texte de Shakespeare adapté pour la bande dessinée. Retrouvez tous les éléments clés de la pièce dans un riche dossier pédagogique présentant aussi bien l'époque de Shakespeare et le théâtre élisabéthain que les personnages de Roméo et Juliette.