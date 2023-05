Le guide de la survie douce en pleine nature

De nos jours, notre contexte de vie est généralement urbain, souvent stressant... Passer du temps dans la nature au contact du " sauvage " permet d'apaiser le corps et l'esprit, de retrouver une harmonie. Dans cet ouvrage, l'auteur donne conseils et techniques pour " survivre " en milieu naturel et se familiariser avec un environnement que l'on pense souvent hostile à tort. Il indique également comment vivre en autonomie et au plus près de la nature une fois de retour chez soi. - Avant le départ : se préparer à aller vivre dans la nature, le matériel nécessaire, le choix du lieu et de la saison... - Vivre dans la nature : s'orienter, se déplacer dans la nature, comment se nourrir dans la nature, l'alimentation de base, plantes et champignons comestibles, plantes et champignons toxiques, trouver de l'eau, faire du feu pour cuisiner et se réchauffer, recettes de cuisine " sauvage " , choisir un lieu de bivouac, monter un bivouac... De retour chez soi :