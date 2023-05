Le livre noir du coton tige. Pour la bonne santé de vos oreilles

Suivez les conseils du Dr Morineau ! Qu'y a-t-il de plus effrayant pour un ORL qu'une boîte de cotons-tiges ? Connaissant le tort que peut causer un seul de ses représentants à une oreille, la vision de cette armée prête à se lancer à l'assaut de tant de petits conduits sans défense est pour lui un véritable cauchemar ! De l'histoire du nettoyage de nos conduits auditifs depuis l'Antiquité jusqu'à la création du coton-tige, en passant par les méfaits de celui-ci sur les oreilles et l'environnement, notamment marin, le Dr ­Morineau nous mène avec brio dans les méandres de cet instrument. Vous apprendrez les raisons pour lesquelles vous continuez à vous servir de ces bâtonnets ouatés et quels sont les risques de leur utilisation, à qui confier vos oreilles en cas de bouchon de cérumen ou quels instruments peuvent vous aider (ou pas ! ). Ainsi, vous saurez tout sur la physiologie de vos conduits auditifs et vous découvrirez la marche à suivre pour bien en prendre soin.