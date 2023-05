A l'âge de quinze ans, Caleb Hienam, fils d'un armateur, fait son premier voyage pour apprendre le métier familial, bien que la vie de baleinier ne l'intéresse pas. Sur le navire, le jeune homme rencontre Aliro Leftraru, un guerrier mapuche, avec qui il noue une véritable amitié. Bientôt, tous deux sont témoins du destin tragique d'un autre navire, coulé en ne laissant derrière lui qu'une seule petite baleinière. Les survivants racontent comment ils ont réussi à échapper à l'attaque d'une monstrueuse baleine blanche. C'est le début d'une longue aventure, aux côtés d'un capitaine obsédé par cette baleine blanche. Mocha Dick, écrit et dessiné par des auteurs chiliens, est une oeuvre de fiction basée sur des événements réels et qui a été une des inspirations de l'oeuvre la plus célèbre d'Herman Melville, Moby Dick.