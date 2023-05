Chroniques de l'Ancien-Régime

" La reine de l'Ancien Régime ". Si on ne présente plus Simone Bertière, on est loin de connaître l'intégralité de son oeuvre. A preuve, ce recueil d'essais, articles et conférences presque tous inédits, qui portent sur les passions de sa vie d'historienne : les figures de proue (les reines naturellement, mais aussi Retz, Condé, Mazarin, Louis XIV et Louis XVI), les crises (en particulier la Fronde), la Cour et le pouvoir royal. Tous ont été revus et corrigés pour cette édition et sont précédés d'un essai stimulant sur l'absolutisme dont l'éminente auteure conclut qu'il n'existe pas. En voici le sommaire : 1/ 24 heures de la vie d'une reine 2/ Quelques remarques sur le genre biographique 3/ Quatre femmes pour un trône : le remariage de Henri IV 4/ La légende noire de Catherine de Médicis 5/ Régence et pouvoir féminin 6/ Marie de Médicis contre Richelieu, la journée des Dupes 7/ La découverte de la politique par Anne d'Autriche 8/ Retz, un cardinal de cape et d'épée 9/ Tivelin sur le trône. L'image de Mazarin dans les Mémoires de Retz 10/ Retz fut-il un disciple de Machiavel ? 11/ Le prince de Condé, grandeur et faiblesse d'un héros 12/ Mazarin, éducateur de Louis XIV 13/ La prise de pouvoir de Louis XIV 14/ Mazarin et les Français, histoire d'un malentendu 15/ Louis XIV et Mme de Maintenon, la transparente énigme 16/ Marie-Antoinette et Louis XVI. Un couple disjoint 17/ Marie-Antoinette, une femme d'aujourd'hui ?