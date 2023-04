Apprendre autrement avec la pédagogie positive. A la maison et à l'école, (re)donnez à vos enfants le goût d'apprendre

Votre enfant a des difficultés pour se concentrer et retenir ses leçons ? Vous en avez assez des "crises de tête" qui finissent en pleurs ? Vous rêvez d'allier le travail scolaire au plaisir, à la douceur, la découverte et la réussite ? La Pédagogie positive pour apprendre autrement est faite pour vous ! Cette nouvelle édition mise à jour et facile à mettre en oeuvre offre une démarche pour apprendre à apprendre, mémoriser, comprendre et structurer. Elle aide les enfants à retrouver le goût de faire leurs devoirs, et les ados à adopter une méthode de travail efficace, grâce à des outils et à des exercices innovants, tels que le Mind Mapping ou la gestion mentale. Cette révolution dans la méthode d'apprentissage permet à chacun de réveiller son profond désir d'apprendre... dans la joie et la bonne humeur !