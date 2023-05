Marie Arconati-Visconti. Vies de la marquise rouge

Née sous la royauté, Marie Arconati Visconti meurt à 83 ans en 1923, en ayant traversé l'Empire, la République, deux guerres, dont une mondiale. Jeune fille libre que campent les Goncourt, elle se marie au jeune marquis Gianmartino Arconati Visconti, qui meurt trois ans plus tard, lui laissant une immense fortune. Fille d'Alphonse Peyrat, journaliste pauvre et inlassable opposant à l'Empire devenu député puis sénateur, elle voue une vénération à son père. Misogyne, elle convie à sa table hommes politiques en vue et savants. Liée jeune à Gambetta, elle reçoit Emile Combes, Joseph Reinach, Jean Jaurès, Henri Brisson et tant d'autres, qui débattent avec les professeurs Abel Lefranc, Joseph Bédier ou Gabriel Monod. Les " jeudistes " sont dreyfusards et Alfred Dreyfus sera des leurs. D'autres déjeuners dédiés au culte de l'art rassemblent conservateurs de musées et amateurs. Collectionneuse, elle multiplie les dons aux musées. Soutenant les établissements d'enseignement supérieur, aidant ses amis à accéder aux plus hauts postes de la reconnaissance intellectuelle, elle fait de l'Université de Paris sa légataire universelle.