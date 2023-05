Affiches à colorier : Chefs d'oeuvre et paysages du Japon

Et si vous sublimiez 35 gravures japonaises en les coloriant ? Le Mont Fuji, les ruelles traditionnelles, les rizières et les embarcations japonaises n'auront plus aucun secret pour vous ! Affichez vos oeuvres une fois que vous les aurez terminées ! Aquarelle, feutres, crayons : employez la technique de votre choix ! Grâce à ces ravissantes affiches vintage à offrir, à s'offrir ou à encadrer, révélez l'artiste qui sommeille en vous ! Dépaysement assuré !