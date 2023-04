Martin : Martin chez Papy

Martin a 4 ans et demi. Il est en moyenne section de maternelle. Il aime les bonbons qui piquent, mais pas trop quand même ! Il aime aussi faire des cabanes, les dinosaures gentils et les jeux vidéo. En fait, il s'intéresse à tout et il pose beaucoup de questions ! Aujourd'hui c'est un grand jour pour Martin, il va pour la première fois, passer le week-end entier chez Papy Ploc, sans Maman et Papa ! Il a entendu qu'on s'ennuyait tout le temps chez les grands-parents. C'est mal connaître Papy Ploc, qu'a-t-il bien pu prévoir pour son petit Martin ?