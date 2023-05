Largue le ! (et sors avec moi)

Quand l'amour prend le pas sur l'amitié, pour Hayden, c'est tout ou rien... Merci de laisser un message après le bip sonore... Penelope, je sais qu'il est trois heures du matin, mais je dois te dire ce que j'ai sur le coeur. Je ne peux plus te donner de conseils pour t'aider à séduire ce type, d'idées de trucs "sexy" que tu devrais faire ou te suggérer d'autres messages cochons à lui envoyer tard le soir. En tant que meilleur ami, j'ai atteint ma limite, et je peux affirmer en toute honnêteté qu'il ne te mérite pas. Je ne te dis pas tout ça par pure jalousie, ou parce qu'il a le culot de prétendre qu'il gagne plus que moi (je ne vois toujours pas son nom sur la liste Forbes 500, et je sais très bien que sa Ferrari est une location, mais c'est une autre histoire). Il n'est pas celui que tu crois, et l'homme qu'il te faut se trouve juste sous ton nez depuis le début... Tu as toutes les raisons de ne pas m'accorder une chance, puisque tu me connais mieux que quiconque et que tu partages l'avis de tous les journaux à scandale me surnommant "Le roi arrogant de New York" et "Le Playboy indompté de Manhattan" . Mais je crois dur comme fer que tu serais mieux avec quelqu'un d'autre et je voudrais que tu t'en rendes compte. Je ne te demande pas grand-chose... simplement de rompre avec lui, pour moi. #Sexy #Romance #HommeAlpha #FriendsToLovers #DifférenceDAge #MF #RomanceContemporaine