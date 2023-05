Val Thorvald Tome 3 : Destins emmêlés

Affronter des dragons est difficile. Gérer sa fille adolescente l'est encore plus. Et je n'échapperai ni à l'un ni à l'autre si je veux accomplir ma nouvelle mission. Des activités suspectes ont été signalées dans le nord de l'Idaho, et ma cheffe m'a demandé de mener l'enquête. Le hic ? Ma fille et mon ex-mari passent leurs vacances à l'endroit même où les choses tournent au vinaigre. S'agit-il d'une coïncidence ? Ou s'en prend-on à eux pour m'atteindre ? Ma tête a été mise à prix. Cette fois, les lycans, les orcs et les trolls criminels qu'il me revient d'éliminer ne sont pas les seuls dont je dois me méfier... La Cour de Justice des Dragons est elle aussi à mes trousses. Et croyez-moi, avoir affaire à une organisation de dragons puissants et imbus d'eux-mêmes est loin d'être une partie de plaisir. Surtout quand ils en ont après votre famille. Si je ne réussis pas à élucider ce mystère et à les convaincre que je ne suis pas leur ennemie, je risque de perdre bien plus que ma propre vie. #UrbanFantasy #HeroineBadass #Humour #TueuseAGages #Dragons #SlowBurn