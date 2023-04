Thor. Ses 28 secrets pour surmonter un deuil

Super-héros Marvel, Thor est connu pour être l'un des membres fondateurs et récurrents des Avengers. Le personnage possède une force surhumaine mais aussi une très grande résistance supérieure à celle des Terriens. Ces " qualités " lui font croire qu'il est immortel mais au fur et à mesure des deuils, Thor doit déployer d'autres secrets pour parvenir à surmonter ses douleurs... Un deuil n'est jamais facile à surmonter et il est important d'avoir de l'aide pour réussir à aller de l'avant. Appliquez les secrets de Thor ! Continuer à vivre, se remettre en question, accepter de perdre ses repères ou encore se battre et affronter ses démons... Thor vous livre 28 de ses secrets qu'il a développé suite aux pertes d'êtres chers pour vous guider sur le chemin de la sérénité.