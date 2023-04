Cent ou deux cents grillons

Il était une fois une jeune fille qui devait s'occuper de toutes les tâches ingrates de la maison. Ses deux demi-soeurs lui menaient la vie dure et elle n'avait pour tout réconfort que la compagnie des grillons du foyer. Quand on apprit que le prince donnait un grand bal, Zélie se prit à rêver d'y aller, mais comment faire quand on n'est qu'une servante en haillons ?