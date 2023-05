Nouvelle ère

Quand ils réalisent que leurs proches sont incapables de se réveiller, Paul, Eddy, Carla, Riad et Zora sont paniqués. Toute la ville semble plongée dans un profond sommeil... Lorsque les habitants finissent par se réveiller, leur inquiétude ne fait qu'augmenter : tous semblent changés, comme transformés au plus profond d'eux-mêmes. Et tous leur chantent le même refrain avec le même sourire béat : Ne résistez pas, rejoignez-nous dans la Nouvelle Ere ! De quoi parlent-ils ? Qui a pu modifier ainsi les pensées et le comportement de toute une population ? Et dans quel but ? Paul, Carla et les autres sont bien décidés à comprendre et à mettre fin à ce cauchemar. Mais pour cela, ils disposent de peu de temps, car s'ils s'endorment, ils risquent fort d'être reprogrammés à leur tour...