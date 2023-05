Les chroniques de Follebreuil Tome 4 : Sa majesté des hêtres

Au royaume des Alledios, tout n'est qu'ordre, calme et délices. Orangers, citronniers et figuiers produisent des fruits délicieux, un parfum subtil de rose flotte dans l'air et les habitants sont de braves villageois, forts et costauds... Pourtant, malgré ces fastueuses apparences, Pio et Colysne, en mission avec la princesse Paola, ne sont pas complètement à l'aise... Quel mystère se cache dans la forêt de hêtres ? Le quatrième tome d'une série haute en couleurs, dans un royaume à mourir de rire !