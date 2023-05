Océan magique

C'est quoi la gravité ? Est-il vrai que les trous noirs nous avalent comme des spaghettis ? Que fait-on des déchets dans l'espace ? Et le pipi et le caca aussi ? Décollage pour UN JOUR DANS LA VIE de l'espace et des gens (ainsi que des animaux) qui l'ont exploré ! Cette BD hilarante répond à toutes les questions que se posent les enfants, et bien d'autres encore, en trois chapitres : le Système solaire, le Cosmos et les voyages dans l'espace. Les illustrations de Jess Bradley accompagnent à merveille les textes si drôles de Mike Barfield.