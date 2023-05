Conservation, la bible pour réussir

Votre potager a été généreux, les marchés débordent de produits saisonniers, et vous souhaitez transformer vos beaux fruits et légumes en plats sains et savoureux, respectueux de l'environnement, de votre santé, et en toute simplicité ? Voici la bible qu'il vous faut pour réussir ! Découvrez dans cet ouvrage des solutions ludiques et réalistes adaptées à vos besoins, qui vous aideront à transformer les produits, directement du potager à l'assiette, à les conserver, et à avancer sur le chemin de l'autonomie alimentaire en évitant les pertes ! Les techniques de transformation et de conservation : stérilisation, conservation dans l'huile, le vinaigre ou l'alcool, conservation au sucre, au sel ou à l'aigre-douce, déshydratation, lactofermentation. Plus de 80 recettes végétariennes : -Les légumes du potager : tomates confites, soupe au pistou, caviar d'aubergine, poudre de piment, oignons rouges à l'aigre-douce. -Les fruits du jardin-forêt comestible : confitures, fruits au sirop ou confits, tapenade d'olive, kéfir, kombucha. -Les herbes aromatiques et les fleurs : beignets de feuilles de consoude, pesto de basilic, bissap, génépi. -Les recettes zéro déchet : bouillon d'épluchures de légumes, vinaigre de cidre.