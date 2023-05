"Aussi terrifiant et bouleversant que les meilleurs thrillers de Stephen King". DAILY TELEGRAPH Sur la presqu'île d'un pays de Scandinavie vivent les Haarder, dans un isolement total. Jens a la passion des arbres, et surtout du liquide précieux qui coule dans leurs veines - la résine, aux capacités de préservation étonnantes. Alors que le malheur ne cesse de frapper les siens, Jens, devient peu à peu obsédé par l'idée de protéger sa famille contre le monde extérieur, sous le regard de sa fille Liv... Née au Danemark en 1971, Ane Riel remporte le prix du meilleur premier thriller au Danemark en 2013. Puis elle atteint la consécration avec Résine, lauréat de nombreux prix dans les pays scandinaves, traduit dans une vingtaine de langues et adapté au cinéma. Traduit du danois par Terje Sinding