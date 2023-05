Le Secret d'Argentaria. Oedenbourg, Biesheim

Il ne reste aucune trace visible du site gallo-romain de Biesheim-Oedenbourg, se trouvant sur la rive gauche du Rhin juste en face de la ville de Breisach. Un vieil homme va y faire une découverte exceptionnelle qui va l'amener à entrevoir une histoire terrible et néanmoins fascinante, mettant en scène l'une des plus grandes agglomérations de son temps dans la région. Nous serons emportés dans un tourbillon fait de trafics, de dissimulations et de crimes, autour d'une forteresse aux dimensions impressionnantes. Et afin d'augmenter encore davantage la tension, l'intrigue aura pour toile de fond, la bataille spectaculaire qui a opposé les armées de l'empereur Gratien à près de 30000 alamans, tout proche de notre site se nommant alors : Argentaria.