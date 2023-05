L'atelier Perret au Havre

Largement détruit par les bombardements de 1944, le centre-ville du Havre fait l'objet après-guerre d'un grand chantier de reconstruction confié par l'Etat à Auguste Perret, architecte de renommée mondiale. L'Ecole Perret s'inscrit dans la continuité de la tradition classique française, tout en y introduisant un esprit d'innovation technique et de recherche urbaine. Le plan de reconstruction s'inspire à la fois d'un certain clacissisme et d'une volonté de rationalisation et de modernisation de la cité. Il s'organise autour de trois lieux-phares, la place de l'Hôtel de Ville, la Porte Océane et le front de mer sud, reliés par trois grands axes remarquables par leur largeur et leur ordonnancement : l'avenue Foch, la rue de Paris et le boulevard François 1er. Au centre de l'oeuvre de Perret se trouve le béton, à partir duquel l'architecture révolutionnera son courant dit du "classicisme structurel". Le béton offre de multiples possibilités d'expression plastique, et des éléments qui ouvrent la porte au mouvement moderne. L'appartement témoin sera aussi inséré dans cet ouvrage. 2. 14. 0. 0