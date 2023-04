Le Corps humain

Cet ouvrage enchantera tous les enfants et leur permettra de plonger au coeur du corps humain. D'incroyables images en trois dimensions et des informations rédigées par de grands experts permettront aux jeunes lecteurs de comprendre le fonctionnement du corps humain et d'en explorer toutes les capacités. La première moitié de l'ouvrage offre un grand panorama de présentation du corps humain (les cellules, le squelette, les muscles, etc.) et de ses organes (organes principaux, coeur, cerveau). En seconde partie : des zooms sur les systèmes fondamentaux (la respiration, la circulation, le système nerveux, le système immunitaire, etc.) et sur chacun des cinq sens.