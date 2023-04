L'abjuration est le récit à la première personne d'un Israélite qui traverse son temps comme un météore. Dans la folie des années 20, il bénéficie d'une ascension foudroyante comme romancier et violoniste virtuose. A trente ans c'est l'écrivain le plus cher et le plus envié d'Allemagne, seulement voilà, après la crise de 29, Hitler s'impose au pouvoir et ordonne les grandes lignes de l'holocauste. Notre héros n'est pas épargné. D'abord tapi dans le ghetto, il est bientôt transféré à Auschwitz où la faim, la soif, les tortures et les humiliations se traduisent chez lui en de sombres ou de délicieuses visions, laissant apparaître une psychose mystique propre à lui procurer des moyens de résistance spirituelle dans un monde déshumanisé. Grâce à un groupe de résistants, il parvient à s'évader du camp de la mort, mais blessé d'une balle au pied pendant sa fuite, il est accueilli pour être soigné dans un couvent pour moines orthodoxes presque imaginaire. Là, après avoir abjuré sa foi, il confesse sa vie de déboires et devient un autre homme.