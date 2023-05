Au service secret de Marie-Antoinette Tome 9 : Mort sur le fil

Un nouveau duo fait fureur à Versailles : Parmentier et sa dernière découverte, la pomme de terre. Si le tubercule est encore boudé par certains, hors de question pour Marie-Antoinette de rater la dernière mode. Ni une ni deux, elle commande à sa modiste une capeline aux motifs pommes de terre, et alors que le tout-Paris s'arrache la dernière création royale de Rose Bertin, de jeunes parisiennes, toutes vêtues de la même capeline, disparaissent les unes après les autres... Le duo d'enquêteurs amateurs de la Reine, Rose et Léonard, va devoir redoubler d'efforts et de combines pour démasquer le meurtrier. Une enquête cousue main ! Imaginez Marie-Antoinette, la plus glamour des reines françaises, en enquêtrice malgré elle. Cadavres et surprises loufoques au royaume de France ! La plus drôle des séries policières ! Frédéric Lenormand saupoudre depuis toujours ses intrigues historiques d'un humour savoureux. Récompensé par les prestigieux prix Arsène Lupin et Historia, il est l'auteur de la série Au service secret de Marie-Antoinette, dont déjà huit autres volumes sont disponibles aux Editions de La Martinière.