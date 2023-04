L'art du meurtre Tome 2 : Les meurtres de Monet

Toutes ces conversations de fin de soirée quand Sam avait peut-être bu un verre de trop ou que Jason était à moitié endormi. Tout ce qu'ils avaient prévu de faire lorsqu'ils se retrouveraient enfin. Eh bien, l'heure est venue. La dernière chose que Jason West, jeune et ambitieux agent du FBI au sein de l'équipe des crimes liés à l'art, souhaite - ou dont il a besoin - est une relation amoureuse bancale et cachée avec l'irascible Sam Kennedy, légendaire chef de l'unité d'analyse comportementale. Et on dirait que Sam n'est pas très emballé par l'idée, lui non plus. Mais leurs sentiments doivent être mis de côté lorsque Sam demande l'aide de Jason pour arrêter un tueur qui s'en prend à de riches collectionneurs d'art. Un tueur qui a pour carte de visite une série de peintures grotesques représentant les meurtres... #MM #Mystère #Crime #Suspense #Sexy #Romance