Docteur Marguerite

Un magistrat à la retraite se lance à la recherche de la vérité sur la mort suspecte d'une guérisseuse dans les années 70 dont la maison isolée en pleine campagne a été incendiée. Le roman nous replonge dans les us et coutumes de la ruralité auvergnate, à une époque où les tenants de dons occultes soignaient les populations plus encore que la médecine. L'auteur, après avoir franchi presque tous les grades de la Gendarmerie, de simple gendarme à Officier supérieur entre 1972 et 1992, a été intégré dans la magistrature comme juge d'instruction en Provence. Il est devenu ensuite juge des enfants puis procureur de la République à Rodez, Mende, Le Puy, Clermont-Ferrand. Il se consacre aujourd'hui en grande partie à l'écriture.