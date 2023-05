"Au secours ! Mon mari va me tuer ! Venez, vite ! Il me poursuit ! " Lorsque les gendarmes débarquent, Emma Coulon est retrouvée inconsciente dans un fossé, le visage tuméfié, son mari figé devant elle. L'affaire est a priori simple - un adultère suivi de violences conjugales - et pourrait être bouclée dans l'heure, sauf que le mari en question, Michaël Coulon, est le principal employeur de la région. Et voici déjà que le maire du village, puis le procureur font pression sur l'adjudant Gérardin, fraîchement nommé commandant de la brigade territoriale de Génolhac. Peu importe si l'épouse est toujours dans le coma, peu importe si l'amant demeure introuvable, Coulon doit être libéré sur-le-champ. Cependant, malgré les pressions, le gendarme a bien l'intention de n'obéir qu'à la loi et de traiter de la même façon les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.