Wild Cards Tome 1 : Fausser la donne

Jacopo "Jack" Constantino, ancien sergent des forces spéciales chargé des communications, dirige le département de cybersécurité de Four Kings Security. Avec son équipe, il fournit aux clients des systèmes de sécurité de pointe. Mais la vie de Jack est plutôt banale - malgré ses exploits avec ses frères d'armes - et il a envie d'un peu plus de sensations fortes. Faites attention à ce que vous souhaitez. Il y a deux ans, Fitz Harlow a conquis le coeur de Jack et est parti avec. Aujourd'hui, il est de retour. Fitz a passé les deux dernières années à recoller les morceaux de sa vie après une relation désastreuse. Avec une bonne dose de thérapie et de crème glacée, Fitz laisse le monde de la mode derrière lui et retourne chez lui à St Augustine pour ouvrir son propre salon haut de gamme, Hair Comes Trouble. Maintenant, Fitz a enfin la vie paisible qu'il désirait depuis si longtemps. Il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui lui manque, mais Fitz est dubitatif. Avec Jack, il ne se contenterait pas d'avoir un petit ami, il y gagnerait sa famille d'anciens bérets verts espiègles et un malinois belge très obstiné. Fitz et Jack découvrent que leur lien n'a fait que se renforcer avec le temps, en partie grâce à des amis entremetteurs, mais au moment où ils reprennent là où ils s'étaient arrêtés, leurs retrouvailles suscitent la colère de quelqu'un. Le danger se cache dans l'ombre, et un harceleur est déterminé à tenir Fitz à l'écart de la vie de Jack, quel qu'en soit le prix. Avec toutes les chances contre eux, Jack et Fitz peuvent-ils gagner une bataille contre un ennemi inconnu, ou Jack perdra-t-il Fitz pour toujours ?