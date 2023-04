Force intrinsèque Tome 3 : Sous couverture

Des drogues. Des intimidateurs. Des kidnappeurs. Et la seconde chance de Jack de goûter au bonheur est menacée. Entre une journée parfaite qui se transforme en trois mois d'infiltration, une brute qui menace Nico et Daniel ainsi qu'une faveur qu'il doit rendre qui le conduit dans un piège, Jack n'a pas de répit. Il n'a jamais refusé d'aider les autres, mais il n'a jamais rien eu qui comptait pour lui, non plus. Il doit maintenant revoir ses priorités, ou la famille qu'il se crée et sa relation grandissante avec Gareth vont céder face aux demandes qui lui sont faites.